Mareggini: "Preoccupante la formazione scelta da Vanoli a Marassi. Discutere De Gea? L'Inter ha Martinez..."

Intervenuto a Lady Radio, l'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini ha parlato di vari argomenti, dalla sconfitta viola di Genova al tema estremo difensore gigliato.

‘Poco comprensibile la formazione di Vanoli a Marassi’

“Mi preoccupa la formazione schierata da Vanoli a Genova, più che l’atteggiamento della Fiorentina. Gli equilibri della squadra si erano trovati con Venezia e Napoli, non riesco a capire tecnicamente le scelte fatte, poco comprensibili. Sembra sempre che gli allenatori vogliano sorprendere qualcuno. Perché non ha giocato Njie? Un centrocampo come quello schierato esprime un po’ troppa presunzione, il Genoa ci saltava la mediana con la sigaretta in bocca, senza neanche durare fatica. In mezzo o gioca Fagioli, o Oulaï, ed al momento il primo dà molte più garanzie, è un ottimo giocatore, che va messo in condizione di esprimere il suo tipo di calcio”.

“Vanoli, già dall’anno scorso, ci ha messo tanto tempo a fare certe scelte e mettersi a posto. Ogni volta a rimescolare le carte si rischia e basta poco per perdere l’equilibrio, perché ci sono giocatori talentuosi, ma giovani, a cui bisogna dare certezze. C’era davvero bisogno di rifare tutta la preparazione? La squadra aveva finito in crescendo nelle gare precedenti, i giocatori stavano bene, non so quanto sia produttivo. A Genova si è regalato il primo tempo per gli interpreti scelti, si sa che la mezz'ora è dura! Toppata quella completamente, si è compromessa la gara, il Genoa si sarebbe sciolto nella ripresa, non è questione di senno di poi".

‘Non si può discutere De Gea, del futuro…’

“De Gea ha 36 anni, è normale che la dirigenza stia affrontando la questione portiere e pensando a profili come Beltran del River Plate, giusto fare delle riflessioni, però non è qualcosa di cui bisogna parlare oggi. C'è grande confusione in questo momento, ci rendiamo conto che l'Inter gioca con Martinez in porta? Manca anche dei tempi per l'uscita, non ci siamo. De Gea non si discute, lo ripeto per l'ennesima volta, è l'ultimo dei problemi. Col Napoli ha salvato la squadra. Sa per primo dei propri limiti sulle uscite alte, inutile ripeterlo ogni volta. Poteva respingere meglio sul primo gol? Magari sì, ma non c'era alcun difensore pronto ad arrivare sul pallone, dov'erano tutti?”