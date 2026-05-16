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I convocati della Juventus: Spalletti ritrova due pedine per la Fiorentina. C'è anche Thuram

Redazione /
Luciano Spalletti
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Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noti i convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina

Recuperi

Nessuna sorpresa tra le fila dei bianconeri, con Spalletti che invece ritrova Milik e Cabal nonostante gli infortuni. C'è anche Thuram. 

La lista completa 

La lista completa: Perin, Holm, Bremer, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Boga, Milik, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Pinsoglio, Cambiaso, David, Cabal

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