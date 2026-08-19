Contatto Grosso-Torreira: sensazioni positive. Ma il ritorno alla Fiorentina non è semplice e si lega al mercato

Sembrava una suggestione, forse è qualcosa di più. Quello tra la Fiorentina e Lucas Torreira è stato un addio sofferto e doloroso, per un mancato riscatto mai digerito dal centrocampista uruguaiano e da gran parte dei tifosi viola. Adesso c'è la possibilità di un ritorno.

Torreira-Fiorentina, chiamata con Grosso

Torreira vuole lasciare il Galatasaray e soprattutto la città di Istanbul per motivi -principalmente- di incolumità. Vuole il ritorno alla Fiorentina: come riportato dal giornalista Enzo Olivera, su X, ci sarebbe stata addirittura una telefonata con il tecnico Fabio Grosso. E i contatti tra i due sono stati decisamente positivi, di gradimento.

Ma non è facile ricongiungersi

La trattativa, tuttavia, non è facile. La situazione non cambia: la Fiorentina non si riprenderà Torreira in caso di mancati movimenti a centrocampo. Manca l'accordo con il Galatasaray proprio in attesa di un'eventuale uscita. L'operazione sarebbe sicuramente in prestito, probabilmente con l'inserimento di un diritto di riscatto: questo, almeno, è ciò che ha chiesto il club turco.