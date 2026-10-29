Cecchi: "Perdere contro l'Atalanta sarebbe un grosso problema. La Fiorentina deve ritrovare una mentalità operaia"

Il giornalista de La Nazione e tifoso viola Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno, in vista della sfida odierna della Fiorentina contro l'Atalanta, che chiuderà il turno infrasettimanale di Serie A.

‘Temo molto la partita di stasera'

“Stasera la Fiorentina non può permettersi di non vincere, perché si indirizzerà molto il quadro della stagione e perdere sarebbe un grande problema. Temo molto la partita, non è l'Atalanta di tanti anni fa, ma rimane una squadra molto forte. La Fiorentina deve riuscire a giocare una partita da dentro o fuori”.

‘Non mi aspetto una mediana con…’

“La squadra ora come ora deve pensare a non subire: rispetto allo scorso anno abbiamo 7 gol subiti in più. Il nostro centrocampo deve essere equilibrato, quindi non mi aspetto una mediana con Fagioli, Oulaï e Gonçalves. C'è un tempo per tutto, ed ora è il tempo, per la Fiorentina, di ritrovare la mentalità operaia che l'ha salvata lo scorso anno".