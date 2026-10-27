Ascari: “Con l’Atalanta gara da dentro o fuori per Vanoli. Pellegrino punta da medio-bassa classifica”

Ospite de Il Salotto del Calcio di TVL, il procuratore Eugenio Ascari ha analizzato la gara della Fiorentina a San Siro contro l’Inter, toccando varie tematiche relative al campo e alla rosa gigliata.

“L’unico dato positivo è che la Fiorentina era riuscita a passare in vantaggio contro l’Inter, ma sotto il profilo del gioco la squadra è stata schiacciata, De Gea è stato il migliore in campo. 33 i tiri verso lo specchio della porta da parte dell’Inter. Un pareggio però poteva essere portato a casa. Difficile analizzare la situazione, soprattutto dopo il naufragio di Pioli lo scorso anno e la scelta di Grosso, al quale non è stata costruita una squadra a sua immagine e somiglianza. La Fiorentina non aveva un esterno fino agli ultimi due giorni di mercato. È stato richiamato Vanoli e si sono quindi persi 3 mesi”.

‘Atalanta gara da dentro-fuori per Vanoli’

“Alla fine della campagna acquisti estiva eravamo orientati a dare un voto alto al lavoro di Paratici e che la Fiorentina potesse disputare un campionato di medio-alta classifica, ma così non è stato. L’unico dato che può lasciare tranquilli è che nella medio-bassa classifica c’è una bella mischia, con tantissime squadre in pochi punti. La partita contro l’Atalanta sarà difficilissima, perché i bergamaschi vengono da due risultati negativi: è una partita da dentro o fuori e a pagarne le conseguenze potrebbe essere Vanoli, che di suo ci ha messo qualcosa con la sua strategia iperdifensiva, che si è accentuata negli ultimi dieci minuti”.

’Pellegrino? Giocatore da medio-bassa classifica’

“Sono stati acquistati dei buoni giocatori, come Atta e Mastantuono, il Beto dei tempi dell’Udinese era un buon giocatore. Pellegrino inizio avere l’impressione che abbia dei limiti e che sia un giocatore più da medio-bassa classifica e non da squadra che ambisce alle posizioni di vertice. Sono state però pagate cifre esorbitanti in rapporto agli introiti delle cessioni. Favasuli è stato regalato, così come Kouadio in prestito gratuito. Si è speso tantissimo per giocatori che stanno avendo un rendimento minore”.