Il Torino ringiovanisce la rosa e punta due talenti viola. La Fiorentina non fa muro...

Il Torino è pronto a rivoluzionare la propria rosa dopo l'ennesima stagione mediocre. Urbano Cairo, al centro della contestazione del tifo, vuole rinnovare la squadra all'insegna della gioventù.

Interesse per due viola

L'architetto della nuova rosa granata sarà il Ds Petrachi, che è al lavoro per ringiovanire la squadre e trovare talenti da far esaltare. La squadra mercato granata ha individuato due giocatori viola che si sposano appieno con le line guida della società: si tratta del difensore Pietro Comuzzo e dell'esterno Niccolò Fortini.

Possibili cessioni

Né Comuzzo né tantomeno Fortini, che ha il contratto in scadenza nel 2027 e che non ha convinto in questa stagione, sono considerati incedibili dalla Fiorentina, che però, per lasciarli partire, non è disposta a fare prezzi di saldo. Lo riporta TuttoMercatoWeb.