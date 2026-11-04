Pongracic, la preconvocazione non basta: il difensore viola salterà gli impegni della Croazia
Marin Pongracic figura nella lista preliminare del commissario tecnico croato Slaven Bilic, ma l’infortunio muscolare rimediato con la Fiorentina lo costringerà a rinunciare ai prossimi impegni della propria nazionale.
Il difensore viola è fermo per una lesione mio-fasciale al capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Il rientro è previsto dopo la sosta: tempi che non gli permetteranno di essere a disposizione per le due partite di Nations League contro Inghilterra e Repubblica Ceca.
La Croazia si riunirà a Zagabria il 9 novembre, dove resterà fino alla partenza per Londra, fissata per l’11. Il giorno successivo affronterà l’Inghilterra a Wembley. Dopo la gara, la nazionale croata volerà il 13 novembre da Londra a Osijek, sede della sfida contro la Repubblica Ceca di domenica 15 novembre.
Per Pongracic, dunque, la preconvocazione resterà senza seguito: il centrale dovrà proseguire il percorso di recupero, con l’obiettivo di tornare a disposizione di Paolo Vanoli alla ripresa del campionato.