La proposta della Lega Calcio non viene accettata. Il derby di Roma e Fiorentina-Juventus verso lo slittamento

Pochi minuti fa Ezio Simonelli, Presidente della Lega Calcio, aveva commentato l'imbarazzante situazione che si è creata a proposito dell'orario della prossima giornata di Serie A, ipotizzando una nuova soluzione per lasciare le partite a domenica. Ipotesi che però sembra essere difficile da mettere in pratica.

Contemporaneità degli eventi

La quasi contemporaneità fra il derby di Roma e la finale degli Internazionali d'Italia, anche questi al Foro Italico, ha indotto la Prefettura di Roma a chiedere un rinvio della sfida fra Roma e Lazio. Un possibile slittamento che avrebbe delle ripercussioni anche su altri match di Serie A. Essendo i giallorossi in lotta per la Champions League infatti, la loro partita deve essere giocata contemporaneamente a quella delle altre squadre in corsa per il quarto posto.

Proposta impraticabile

Simonelli, ai microfoni di Mediaset, aveva proposto di anticipare di mezzora il Derby della Capitale (alle 12) e chiedere all'ATP di Roma di spostare l'inizio della finale di mezzora. In questo modo si sarebbe facilitato il defluire del pubblico e l'organizzazione delle forze dell'ordine. Secondo quanto riportato dall'Ansa però questa ipotesi non sarebbe percorribile. L'opzione più accreditata rimane quindi quella di spostare il Derby, e quindi anche la partita fra Fiorentina e Juventus, a lunedì sera.