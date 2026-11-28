Archiviata la vergognosa parentesi di Monza, per la Fiorentina è tempo di pensare alla trasferta di Udine, l'ennesima "partita della svolta" di una stagione fin qua sua falsariga di quella precedente.

L'ennesima falsa partenza

A rendere però ancora più amara la falsa partenza dei gigliati è un mercato estivo che arriva a toccare quota 150 milioni spesi: una cifra che farebbe spavento in un top club europeo, figurarsi per la Fiorentina. Il problema però, è che alla spesa non è corrisposta la riprova sul campo, e dopo 12 giornate la Viola si ritrova mestamente a 9 punti in classifica, a +1 sulla zona retrocessione.

Umiltà? D'accordo, però…

Dopo la partita col Monza, ci ha pensato anche Vanoli ad "appesantire" il carico, ritornando a nominare quei famosi 40 punti come obiettivo stagionale, simbolo di una piega abbastanza preoccupante. Non che sia sbagliato gettare la maschera e fare un bagno di umiltà, anzi: finora era stata la stessa Fiorentina a ribadire che non ci fossero analogie tra questo inizio di stagione e quello della scorsa annata, sebbene il campo continuasse a dire il contrario.

Grande spesa, minima resa

Ciò che fa, invece, riflettere è il fatto che, nonostante sia stata spesa una cifra che farebbe spavento anche al patrimonio di Zio Paperone, i risultati siano sempre gli stessi.