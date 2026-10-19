Cruciani: "Pensa se avessero annullato il gol meraviglioso di Liberali per un fallo del ca**o. Non è questo il calcio"

Giuseppe Cruciani, nel corso del podcast Numer1 con Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini, ha commentato i due episodi giudicati dal VAR in Fiorentina-Como con un'opinione decisamente controtendenza.

Sul gol di Liberali

“Il metodo Orsato trionfa, perché ci sono ancora poche proteste, neanche a Firenze perché poi hanno perso 3 a 1. Ti dico: è più importante per il calcio sanzionare il fallo di Kempf o annullare questa giocata meravigliosa di Liberali? Nell'economia generale della partita certo che c'era fallo, successo 10 o 15 secondi prima del gol, un'entrata scomposta sicuramente, ma chi se ne frega se l'arbitro non lo vede? Il gioco scorre e Liberali fa un gol meraviglioso, pensa se lo avesse annullato! Tutto questo per un'entratina del ca**o? Ma chi se ne frega? Vale quello che l'arbitro vede in quel momento, l'intervento del VAR su una cosa del genere non è il gioco del calcio. Se tu cominci ad analizzare ogni cosa, non se ne esce: la partita cambia anche se una squadra segna cinque minuti dopo un fallo non fischiato…".

Sul secondo gol (annullato)

“Ma chi l'ha detto del guasto al VAR sul secondo gol? Non è mica accertato, hanno tracciato le linee del fuorigioco, sennò cosa, c'è un complotto contro la Fiorentina?”