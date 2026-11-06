I convocati dell'Italia Under 18 in vista dei mondiali: Franceschini chiama un talento viola sotto età!
La Nazionale italiana Under 18 guidata dal commissario tecnico Daniele Franceschini si sta preparando attraverso uno stage all'imminente mondiale di categoria in programma in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre. Per l'occasione sono stati selezionati 21 calciatori, tra i quali figura anche un giovane talento del settore giovanile della Fiorentina.
Spazio al talento viola
Si tratta di Federico Croci, attaccante viola che rappresenta una delle particolarità della lista diramata dal ct azzurro. Il classe 2010, infatti, è uno dei soli due giocatori sotto età presenti nella convocazione, insieme a Francesco Olivieri, centrocampista dell'Atalanta.
La lista dei convocati
Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter), Christian Lupo (Lecce).
Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Davide Rigo (Juventus), Ludovico Varali (Parma).
Centrocampisti: Riccardo Cassano (Como), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Atalanta).
Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Lazio), Diego Perillo (Atalanta).