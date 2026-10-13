Blazquez: "Ci offrirono De Gea a parametro zero, ma l'ex proprietà del Genoa ci disse era vecchio stampo. Oggi lo avremmo preso"

In un'intervista a Flashscore, l'ad del Genoa Andres Blazquez ha ripercorso le ultime vicende processuali di casa Grifone, del successo di Sucu in tribunale, del tumultuoso regno di A-Cap come proprietari e della sua visione a lungo termine per il club. Tra i retroscena, anche uno legato al portiere della Fiorentina De Gea.

La cattiva gestione A-Cap

“Vi faccio un esempio relativo alla gestione A-Cap e al danno sportivo che abbiamo subito. Avevamo un'opzione per acquistare Djed Spence (adesso all'Inter, ndr) per 7 milioni di euro, e loro hanno rifiutato. Quando giocava per noi, si ricordi, era felice qui, avevamo l'opzione e la dirigenza di A-Cap disse: ‘No, non potete permettervelo’. Io dissi: 'Guardate, è una buona opportunità'”.

Su De Gea

“De Gea ci fu offerto a parametro zero e, ancora una volta, credo che A-Cap abbia detto: 'È un portiere vecchio stampo, non dovremmo prenderlo'. Le garantisco che se il signor Sucu avesse avuto il controllo all'epoca, avremmo esercitato l'opzione per acquistare David de Gea”.