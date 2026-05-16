VIDEO: rapido, tecnico ma non centravanti di peso, ecco le qualità che Konaté potrebbe offrire alla Fiorentina

Che il mondo Red Bull, tra Lipsia e Salisburgo, sia una fucina di talenti non è certo un mistero e uno di questi è certamente Karim Konaté, attaccante ivoriano classe 2004 che gioca in Austria da tre stagioni ormai: nella 23/24 la sua esplosione a 19 anni, con 20 reti e il titolo sfiorato. Poi un infortunio al ginocchio e il rientro nella seconda parte di questa stagione, dove è tornato a segnare con continuità.

Si tratta di un attaccante non troppo fisico (1.78 l'altezza) ma abituato a giocare anche da riferimento offensivo, non certo da boa ma più in velocità. Rapidità e tecnica in campo aperto sono le doti dell'attaccante, accostato alla Fiorentina. La recente convalescenza ha abbassato i suoi costi e se Paratici dovesse cercare un nome da valorizzare dopo eventuali cessioni pesanti, quello di Konaté potrebbe essere buono. Certo da abbinare ad un altro attaccante di peso o da sfruttare in un tridente che vada molto in verticale.