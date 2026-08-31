Un'impresa che non era riuscita nemmeno a Pioli. Una squadra a disposizione da tempo eppure... - VIDEO

La festa per i cento anni della Fiorentina si è trasformata in una delle serate più difficili degli ultimi anni. Dopo aver perso 4 a 0 a Roma, prenderne altre tre in casa dal Frosinone non è accettabile. Lo diciamo e lo scriviamo subito: questa squadra è stata costruita con soldi, con idee, con piedi buoni. Vero, le ultime due settimane con il caso Kean e tutto il resto sono state complicate, ma l'allenatore ha avuto l'80% della squadra in mano praticamente subito. Insomma, ci ha potuto lavorare.

Bene sul mercato, ma in campo?

Bene, in campo di tutto questo lavoro nemmeno l'ombra. E' questo l'aspetto che preoccupa di più e che non può non mettere già in dubbio l'operato del tecnico. Fischiato alla seconda di campionato dalla Curva e da un po' tutto lo stadio: nemmeno Pioli era stato così veloce. Difficilmente, a Firenze, quando le cose cominciano così, hanno un lieto fine.

Certo, Grosso deve avere ancora qualche chance (quante?) e la partita con il Torino per forza di cose diventa importantissima anche per lui. Ma vedere una squadra che concede almeno otto occasioni da rete nitide al Frosinone, che davanti compiccia poco o nulla (al di là di 15 minuti del primo tempo giocati bene) e che ancora una volta si affida a Gudmundsson, anche basta.

Quest'anno i soldi sono stati spesi, e tanti. E altri ne saranno tirati fuori in queste ore. Paratici per primo, che ci aspettiamo parli presto e ci spieghi qualcosa, non può permettersi con questa squadra altri passi falsi del genere che comprometterebbero fin da subito la stagione. Se (e può accadere) si hanno dei dubbi sull'allenatore e sul lavoro di queste prime settimane, lo si cambi subito, oppure lo si difenda a spada tratta, perché il pubblico e la piazza sembrano già orientati altrove.

Un Centenario da dimenticare

Infine una postilla sulla bellissima festa e sull'emozione di rivedere tutti quei campioni di stagioni diverse al Franchi. Bravi tutti, è stato bellissimo. Con il senno di poi però, certe feste, sarebbe meglio organizzarle non dopo le partite, non si sa mai. A Firenze ultimamente non gira molto bene.