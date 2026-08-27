VIDEO - Croci trascina l'Italia! La super prestazione del giovane viola con l'Under 17 azzurra
Buona reazione dell’Italia Under 17 nella prima gara della Telki Cup. In Ungheria gli Azzurrini dell'ex Fiorentina Manuel Pasqual pareggiano 3-3 contro la Turchia al termine di una sfida dai due volti.
Inizio a rilento
I padroni di casa partono forte e sbloccano il risultato già al 1’ con Yusuf Sivaslioglu, trovando poi il raddoppio al 25’ con Kuzey Yildiz. L’Italia fatica e va all’intervallo sotto di due reti.
Rimonta azzurra
Nella ripresa, però, gli Azzurrini cambiano passo. Il talento viola classe 2010 Federico Croci accorcia le distanze al 51’, poi conquista il rigore che Gabriele Borsa trasforma al 57’ per il 2-2. La Turchia torna avanti, ma al 73’ è ancora Croci a colpire con un destro dal limite che vale il definitivo 3-3.
La prestazione di Croci
Gli highlights della prestazione del giovanissimo viola: