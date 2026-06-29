Anche Giovanni Galli, dalla presentazione del libro autobiografico di Giancarlo Antognoni ‘Una vita da dieci’, si è espresso sulla sua posizione sulla presenza al centenario.

Sul rapporto con Antognoni

“Penso di essere il calciatore che gli è stato a fianco per più anni, con la maglia della Fiorentina e con quella della Nazionale, mi lega a lui un affetto straordinario per la persona che è e il campione che è stato. La sua poteva essere una vita da dieci e mezzo”.

Sulla questione del centenario

“Giancarlo ha una grande personalità e bisognerebbe sapere cos'è successo in quei cinque anni prima di poter giudicare, come leggo sui social, dove gli viene rimproverata quest'assenza. Ci ho parlato, ho cercato di convincerlo, ma credo siano questioni personali: è vero che si parla di Fiorentina, ma Giancarlo c'è stato a tutte le manifestazioni viola e se in questa circostanza ritiene di non farlo, non credo che nessuno abbia il dovere di giudicarne la scelta. Il rispetto verso i tifosi e verso la maglia non mancherà mai da parte sua: ci sono altre cose che io non posso dire, ma che se lui vorrà, dirà".