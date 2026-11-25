A Radio Bruno è intervenuto l'ex attaccante viola Ciccio Graziani, che ha commentato il momento complesso di casa Fiorentina toccando varie tematiche.

"Il Monza ci ha messo un'anima che la Fiorentina non ha e Varela ha fatto un gol da fenomeno… ma prendiamo troppi gol. C'è una confusione incredibile in questa squadra perchè la scorsa settimana Fagioli era il colpevole, ora lo rivogliono. Non capisco veramente, qua la situazione è davvero brutta."

‘Vanoli? Mi sembra solo, se il gruppo non lo seguisse…’

"Troviamo una soluzione, prova a metterti a 3 dietro con due terzini come esterni, con Joao Mario che torna e l'altro no. Mi sembra l'unico modo poi non so che ha in testa Vanoli, ma questa fase difensiva va migliorata altrimenti è un pozzo senza fine. Se salta pure Vanoli è un'altra sconfitta. Deve cambiare tatticamente poi vediamo, metti uno in più a coprire per vedere se le cose cambiano. A me Vanoli sembra solo, non c'è una figura che sappia alzare i tavoli in quello spogliatoio. Se poi il gruppo non lo seguisse, è giusto cambiare per dare una scossa."

‘A gennaio serve gente che sappia difendere’

“Manca qualcuno che prenda di petto questi giocatori che non sono scarsi. Devono crescere e prendersi le loro responsabilità perchè possono fare meglio di così. La devono smettere di andare sotto la curva a prendere gli insulti, rientrino subito dentro e si guardino in faccia invece di perdere tempo. Qualcuno lo deve fare che sia Vanoli o Paratici. Se non vogliamo retrocedere, bisogna agire perchè la Fiorentina non è una squadra. Correggiamo ora qualcosa e poi a gennaio bisogna comprare gente che sappia difendere. Se perdiamo pure ad Udine, la situazione è nera."