A Radio Bruno, l'ex Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato della squadra viola e di alcuni singoli della compagine guidata da Paolo Vanoli.

Su Fagioli- Oulai

“A me piacciono entrambi, vorrei che non venissero messi uno contro l'altro. Non bisogna demonizzare Fagioli perché non è un ragazzo stupido. Sa giocare a calcio, così come Oulai ha tante qualità. Potrebbe fare tranquillamente il regista Oulai con mezzala Fagioli”.

Su Pellegrino

"Al momento non lo vedo un attaccante da 15 gol, ma tutto può cambiare. Non mi dispiace, mi auguro gli arrivino più palloni alti perché in quel fondamentale è molto bravo. Beto gioca poco ed è difficile da giudicare. Ha una grande stazza ed avrebbe bisogno di avere minuti. Con solo la Serie A a disposizione per giocare è dura valutarlo".