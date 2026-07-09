Il nuovo allenatore della Fiorentina Fabio Grosso parla anche di mercato, con il nome di Atta su cui viene subito stuzzicato, per poi spaziare su altre tematiche di vario genere.

“Faccio i complimenti a Paratici per l'arrivo di Atta, di cui ero ovviamente al corrente… giorni fa avevo chiesto al direttore ‘Siamo sicuri?' (ride ndr). Per me è un giocatore molto forte, ci ho parlato, ragazzo in gamba, con una lunga strada da percorrere davanti a sé e un potenziale molto grande. Ha sempre fatto il centrocampista, in un altro modulo, ma ha quantità e grande qualità, corsa, energia, tecnica. Quando lo vai a incasellare lo metto senza dubbio nella posizione di mezzala sinistra. Paratici sta lavorando sodo per mettermi a disposizione ragazzi molto bravi e sono contento… poi bisogna essere una squadra, c'è una grandissima differenza e so quanto è determinante ed è molto più difficile farlo che dirlo”.

“Mi piace fare le cose per bene, è determinante rispettare le responsabilità, e le parole hanno un peso. Sono diventato un po' più loquace, preferisco però utilizzare le parole nel modo giusto… raccontare certe cose può ritorcersi contro. Mi piace raccontare con convinzione le cose in cui credo… mi piace provare a modellarmi sempre perché sono pieno di difetti e provo a smussarli. Sono contento che la Fiorentina mi abbia scelto, se l'ha fatto è perché mi ritiene capace di affrontare questa sfida. Riconosco le insidie che ci sono, la passione di Firenze è grandissima, i fiorentini e la città vanno all'unisono. Voglio metterli al lavoro per far capire ai ragazzi che c'è bisogno di fare le cose al meglio per costruire qualcosa di grande”.