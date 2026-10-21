Corriere Fiorentino: Un terzino e un mediano per la Fiorentina...ma a gennaio

Un articolo sulla Fiorentina presente stamani all'interno del Corriere Fiorentino.

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Il pezzo in questione è intitolato: “La cura Vanoli”. Ovvero: “Fiorentina penultima, la parola d’ordine è calma ma il tecnico spinge sulla ‘mentalità da provinciale’ e pensa a un nuovo assetto con Brescianini in mezzo A gennaio poi si cercheranno terzino e mediano”.

Parola d'ordine: calma!

Articolo che inizia così: “Calma. È questa la parola d’ordine. E sia chiaro: ciò non significa far finta che tutto vada bene, che la classifica non sia pericolosa o che non ci siano parecchi difetti da correggere”.