Criscitiello: "La Fiorentina prenderà Grosso, che è molto bravo. Aquilani? E' forte, va portato in Serie A"
Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato anche di Fiorentina al podcast di Aura Sport.
Le parole sulla Fiorentina
“La Fiorentina con tutta probabilità in panchina prenderà Grosso. Questo è quanto so. In queste ore Paratici parlerà con Vanoli. Sarri dovrebbe tornare a Napoli. Grosso a me piace molto, così come Abate, Aquilani e De Rossi. Lui per me è il numero uno. Lui alla Fiorentina? Se va Grosso non ci va De Rossi".
E su Aquilani
"Abate e Aquilani vanno portati in Serie A. Hanno fatto il giusto percorso, sono forti e intelligenti. Aquilani poteva fare Primavera-Prima Squadra a Firenze, invece ha fatto il percorso giusto".
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