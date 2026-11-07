Palladino stende il Parma di Gilardino ed il Bologna continua la sua risalita in classifica. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Nelle partite delle 18 di questo sabato di Serie A, valevole per l'11° giornata, il Bologna di Raffaele Palladino ha prevalso per 2-1 sul Parma di Gilardino
La partita
La partita cambia subito binario al 9' del primo tempo, quando il Parma resta in dieci uomini a causa dell'espulsione diretta di Ndiaye per un duro intervento su Odgaard. Nonostante la superiorità numerica, i rossoblù faticano a sbloccarla nella prima frazione di gioco, chiusa a reti inviolate. Nella ripresa il match decolla: al 53' è Theate a rompere l'equilibrio portando in vantaggio gli ospiti, seguito al 72' dal raddoppio firmato da Orsolini su calcio di rigore. Il Parma prova a riaprire i giochi all'81' con la rete sempre su rigore di Sierro, ma nel finale la difesa del Bologna regge l'urto e difende i tre punti fino al triplice fischio.
La nuova classifica
La nuova classifica di Serie A: Lazio 28, Inter 25, Roma 24, Como 23, Milan 21, Frosinone 20, Juventus 17, Bologna 17, Cagliari 16, Napoli 14, Torino 14, Genoa 13, Atalanta 11, Lecce 10, Fiorentina 8, Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 5, Parma 5.