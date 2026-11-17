Il ritorno di Arthur Atta può restituire alla Fiorentina alcune caratteristiche che sono mancate nelle ultime settimane. L'ex Udinese è un giocatore capace di rompere gli equilibri con una progressione, un dribbling o un inserimento.

Ma che vestito tattico si può cucire addosso al francese?

Le possibilità principali sono due. La prima è il 4-3-3, nel quale Atta ritroverebbe la posizione di mezzala sinistra, quella che predilige. Partendo da lì potrebbe accompagnare l’azione, attaccare gli spazi e cercare l’uno contro uno, offrendo imprevedibilità.

L’altra strada porta al 4-2-3-1. Atta ha già interpretato il ruolo di trequartista nella vittoriosa trasferta di Venezia e potrebbe tornare ad agire alle spalle della punta. In quel caso si aprirebbe una concorrenza diretta con Pedro Gonçalves.

E se la soluzione giusta fosse una via di mezzo?

Ma il calcio può anche non essere solo bianco o nero. Ci sono anche tante sfumature di grigio. E allora ecco che la soluzione al suo caso potrebbe anche essere ibrida, ovvero quando la Fiorentina attacca potrebbe interpretare un ruolo e quando difende un altro. In sostanza il buon Atta potrebbe essere l'elemento di raccordo tra il centrocampo e l'attacco, ruolo che è in grado benissimo di ricoprire.

La cosa certa è una e una sola: il recupero di Atta può offrire una maggiore varietà di soluzioni a Vanoli che avrebbe la possibilità di modificare l’assetto anche durante la partita. Quindi averlo a disposizione sarebbe già una grande risorsa per la squadra.