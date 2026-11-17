Ma che vestito si può cucire addosso ad Atta? La soluzione ibrida per dare una svolta alla Fiorentina
Il ritorno di Arthur Atta può restituire alla Fiorentina alcune caratteristiche che sono mancate nelle ultime settimane. L'ex Udinese è un giocatore capace di rompere gli equilibri con una progressione, un dribbling o un inserimento.
Ma che vestito tattico si può cucire addosso al francese?
Le possibilità principali sono due. La prima è il 4-3-3, nel quale Atta ritroverebbe la posizione di mezzala sinistra, quella che predilige. Partendo da lì potrebbe accompagnare l’azione, attaccare gli spazi e cercare l’uno contro uno, offrendo imprevedibilità.
L’altra strada porta al 4-2-3-1. Atta ha già interpretato il ruolo di trequartista nella vittoriosa trasferta di Venezia e potrebbe tornare ad agire alle spalle della punta. In quel caso si aprirebbe una concorrenza diretta con Pedro Gonçalves.
E se la soluzione giusta fosse una via di mezzo?
Ma il calcio può anche non essere solo bianco o nero. Ci sono anche tante sfumature di grigio. E allora ecco che la soluzione al suo caso potrebbe anche essere ibrida, ovvero quando la Fiorentina attacca potrebbe interpretare un ruolo e quando difende un altro. In sostanza il buon Atta potrebbe essere l'elemento di raccordo tra il centrocampo e l'attacco, ruolo che è in grado benissimo di ricoprire.
La cosa certa è una e una sola: il recupero di Atta può offrire una maggiore varietà di soluzioni a Vanoli che avrebbe la possibilità di modificare l’assetto anche durante la partita. Quindi averlo a disposizione sarebbe già una grande risorsa per la squadra.