Corriere dello Sport-Stadio: Quando il colpo si fa rebus

Due pagine sulla crisi della Fiorentina presente all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.

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Grande spazio viene dato a: “Atta-Oulai se il colpo si fa rebus”. Sottotitolo: “Uno non sta bene, l’altro è senza identità tattica: spariti entrambi”.

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Qui leggiamo: “Numeri da peggior Fiorentina”. Sottotitolo: “Mai aveva perso 6 delle prime 8 in campionato Rispetto all’avvio da incubo della scorsa stagione stessi punti e difesa persino più perforabile: 19 gol subiti a 12”. Infine troviamo: “La panchina finora non ha aiutato Vanoli”.