Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Hangover Viola - trasmissione di Fiorentinanews.com in diretta su YouTube, Facebook e per la prima volta ufficialmente anche su Telecentro 2, canale 83 del digitale terrestre. Appuntamento settimanale in cui si cerca di analizzare i temi d'attualità di casa viola. Durante la trasmissione abbiamo parlato dell'imminente ritorno in campo della Fiorentina, che dopo la sosta per le Nazionali è attesa dalla delicata trasferta di Monza, e di un mese che sarà decisivo per capire dove potrà arrivare la squadra di Vanoli. Hanno partecipato alcuni redattori della nostra redazione, sotto la conduzione di Giulio Dispensieri.

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