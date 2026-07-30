E più avanti tocca a Thorstvedt, ma prima è necessario che..

Più avanti dovrebbe toccare a Kristian Thorstvedt. A fare cosa? Ma ad arrivare alla Fiorentina ovviamente.

Ben avviata

La trattativa con il Sassuolo è ben avviata, ma soprattutto ci sono tutti i presupposti per il passaggio raggiunti con il calciatore.

Cessioni a centrocampo

Prima però di vederlo in maglia viola sarà necessario completare qualche operazione in uscita. E non è un caso che i nomi di Simon Sohm (che i viola stanno trattando anche col Venezia) e Marco Brescianini siano usciti durante i colloqui con i neroverdi.