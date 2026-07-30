​​

header logo

E più avanti tocca a Thorstvedt, ma prima è necessario che..

Claudio Tirinnanzi /
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Più avanti dovrebbe toccare a Kristian Thorstvedt. A fare cosa? Ma ad arrivare alla Fiorentina ovviamente. 

Ben avviata

La trattativa con il Sassuolo è ben avviata, ma soprattutto ci sono tutti i presupposti per il passaggio raggiunti con il calciatore.  

Cessioni a centrocampo

Prima però di vederlo in maglia viola sarà necessario completare qualche operazione in uscita. E non è un caso che i nomi di Simon Sohm (che i viola stanno trattando anche col Venezia) e Marco Brescianini siano usciti durante i colloqui con i neroverdi. 

Notizie correlate
💬 Commenti