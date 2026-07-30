Nonostante tutto, alla fine il settimo acquisto dovrebbe essere proprio lui...

Tutto a posto, anzi no, c'è qualche dettaglio da limare. Le trattative per i calciatori vivono spesso momenti come questo, quando attendi l'annuncio e invece arriva un piccolo stop.

Ma nonostante tutto, alla fine il settimo acquisto della Fiorentina, di questa campagna acquisti estiva, dovrebbe essere lo stesso Joao Mario proveniente dalla Juventus e destinato a ricoprire il ruolo di esterno destro.

E' chiaro che la presenza contemporanea in squadra di Dodô e Fortini, messi entrambi sul mercato ma non ancora ceduti dai viola, non agevola la chiusura ufficiale dell'operazione. Ma non appena uno dei due partirà (la Fiorentina ha diverse richieste per il secondo) ecco che le porte del Viola Park si apriranno per il portoghese.