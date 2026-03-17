Se solo la Fiorentina giocasse sempre a Cremona...Ma erano 34 anni che i viola non prendevano gol

Otto partite di campionato giocate a Cremona e nessuna sconfitta per la Fiorentina. I viola è come se giocassero in casa quando fanno visita ai grigiorossi, almeno stando ai risultati.

Quattro vittorie

Con quella di ieri sono quattro le vittorie (e altrrettanti i pareggi), conseguiti sul campo della Cremo in otto precedenti tra Serie A e Serie B.

34 anni dopo

Però Okereke ha come spezzato un incantesimo. Un giocatore della Cremonese è tornato a far gol ai viola sul proprio campo dopo poco più di 34 anni. L'ultimo? L'aveva siglato Verdelli l’1 dicembre 1991, in un match comunque vinto dai gigliati per 3-1.