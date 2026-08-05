E spunta una clausola per poter allungare il prestito di Mastantuono per un altro anno...
Franco Mastantuono
Prestito secco quello di Franco Mastantuono alla Fiorentina, però…
Ci potrebbe essere l'opportunità da parte del club viola di poter allungare il prestito di un'altra stagione.
Un anno in più
A cosa ci riferiamo è presto detto. “La Fiorentina potrà usufruire di un’opzione per allungare il prestito di un anno in caso di qualificazione alle coppe europee” scrive il giornalista, Niccolò Ceccarini su X.
Un bel modo per…
Sarebbe un bel modo per potercelo godere almeno un'altra stagione.
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