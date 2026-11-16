Bucciantini: "Fagioli ha un problema di discontinuità, quando sta bene è un miracolo di giocatore. Ma non va condannato"

Marco Bucciantini, giornalista sportivo e tifoso della Fiorentina, ha parlato al Pentasport sul periodo negativo di Fagioli, facendo il punto della situazione sul centrocampista della Fiorentina.

Sulla partita con l'Italia

“Se gli esterni creano buchi nella tua difesa, in una partita esasperata agonisticamente come ieri, uno come Fagioli va sempre in difficoltà: e comunque ieri mi è sembrato tra i più equilibrati, l'Italia pur giocando male ha retto meglio nel primo tempo, però in una partita così dilaniata un giocatore come lui va in difficoltà ed è stato assente dalla lotta. Il cambio al 45'? Ma gli altri hanno fatto uguale o peggio… con la Francia il ritmo è un po' più basso e Fagioli infatti andò meglio. Quando sta bene, ti sembra di aver trovato un miracolo di giocatore, chi ce l'ha uno così bravo a palleggiare? Ma quando non gioca bene ha una caduta di rendimento importante".

Sul ballottaggio con Oulai

“Quando le cose vanno peggio si spaventa, fa le cose semplici, va tardi a contrasto: è un problema di discontinuità ed è veramente marcata. A venticinque anni si può sempre migliorare, poi ha pagato dazio per una vicenda forte ed essere colpevole lo ha affossato ulteriormente sotto le critiche. L'anno scorso ha trovato continuità, ma se non la trova non va condannato: ad oggi sta meglio Oulai ed è giusto che giochi lui… ma la soluzione dei due assieme non mi piace, preferisco un 70/30 come abbiamo visto fare a Vanoli. Uno come Fagioli, se non rende, fai fatica a tollerarlo da un punto di vista tattico: o è importante, o non è”.