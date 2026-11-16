Pedullà: "Fagioli evanescente e troppo lento in Nazionale. Mancini ha sbagliato tutte le scelte"

Sul proprio canale You Tube, l'esperto di calciomercato e giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha analizzato la sconfitta per 4-1 incassata ieri dall'Italia contro il Belgio, che ha visto tra gli altri non uno scintillante Fagioli in campo.

Sulla partita

“La prestazione dell'Italia è stata pessima e ci hanno letteralmente preso a pallate. Loro stavano infinitamente meglio di noi sia sul piano fisico e sia sulla disposizione tattica in campo. C'era la sensazione che si fosse 21 contro 11”.

Il centrocampo e Fagioli

"Ieri sera Mancini ha sbagliato tutte le mosse iniziali, a partire dall'impiego di Pisilli come esterno offensivo. Avrei preferito vedere chiunque altro in quella zona, magari Liberali o Cisse. Anche Koleosho ha steccato la chance. E poi la nostra mediana è apparsa compassata, venendo sistematicamente travolta dal pressing belga: non a caso Fagioli non ha quasi mai toccato palla, risultando evanescente e troppo lento. Mancini non è diventato improvvisamente inadeguato, deve semplicemente completare il proprio cammino”.