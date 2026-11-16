"Fagioli è un tuttocampista. Ranieri? Quando lo avevo a 17 anni non mi sarei mai aspettato potesse diventare il capitano della Fiorentina"

L'allenatore del Prato ed ex tecnico delle giovanili della Juventus Alessandro Del Canto ha parlato a Lady Radio, intervenendo su Nicolò Fagioli, giocatore che ha potuto allenare in bianconero.

Su Fagioli

“Quando l'ho allenato era con i ragazzi più grandi di due anni. Si vedeva poteva diventare un giocatore importante. Gli auguro di trovare la consacrazione. Oggi vive ancora in un limbo e gli serve una stagione da protagonista per fare il salto definitivo. Un ruolo fisso per me non ce l'ha. Gli piace toccare tanto il pallone, senza si muove poco. E' un tuttocampista. Per me è buono per squadre che prediligono il palleggio. Non attacca gli spazi senza il pallone, deve stare in un punto nevralgico del campo. Da solo deve fare quello scatto mentale".

Su Ranieri

“Quando era convocato in Nazionale faceva il terzino sinistro. Non mi aspettavo potesse diventare il capitano della Fiorentina. E' stato un fenomeno a proporsi e a prendersi lo spazio dopo la trafila che ha fatto. Non è che non ti accorgi che c'era, ma non me lo aspettavo così. Paratici? E' uno dei migliori dirigenti in Europa, ha sempre fatto club importanti. Fare il dirigente alla Juventus era un conto, farlo in altri posti è un altro. La Juventus che ha vissuto lui forse è irripetibile".