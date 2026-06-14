Niente Scudetto bis per la Fiorentina: l'Under 15 subisce la rimonta del Milan a un passo dalla finale

Niente da fare per i ragazzi dell'Under 15 della Fiorentina che stamattina erano impegnati a Milano nella complicata impresa di difendere il vantaggio acquisito nella semifinale Scudetto d'andata, contro il Milan: i rossoneri hanno ribaltato il 3-2, vincendo nettamente per 3-0 grazie a un autogol e alle reti di Jadid e Tato.

La squadra di Balestracci dunque chiude oggi la sua ottima stagione mentre è sfumato il possibile derby finale, perché all'ultimo atto insieme ai rossoneri ci sarà l'Empoli, che ha eliminato l'Inter.