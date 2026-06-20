L'Atalanta insidia la Fiorentina ed è pronta a rubare un classe 2007 dell'Empoli

Dal giorno dell’inaugurazione del Viola Park il diktat in casa Fiorentina è stato chiaro: la volontà della proprietà è quella di partire dalla creazione di giovani di livello, per poi puntare ad obiettivi concreti con la prima squadra. E per far questo il club gigliato ha iniziato a tessere rapporti in tutto il territorio regionale, sottolineando la predilezione del club nel favorire ragazzi tocani o comunque residenti nella zona. E i primi risultato si sono iniziati a vedere: dopo le diverse Coppe Italia la Primavera viola quest’anno si è ufficialmente laureata campione d’Italia.

L'Atalanta continua la sua spesa in Toscana

Ma c’è qualcuno che prova a rompere questo strapotere a livello di appeal, da tempo infatti l’Atalanta ha messo le radici in Toscana attingendo spesso alcuni dei migliori profili in circolazione. E in queste ore potrebbe i bergamaschi potrebbero fare un nuovo colpo, anticipando tutti su un profilo che da tempo fa parlare di se. L’Atalanta infatti è molto interessata a Bogdan Popov dell’Empoli. E a confermare il tutto ci ha pensato anche il suo agente, Andriy Golovash, che ha sottolineato come il giocatore sia seguito anche all’estero.

Bergamaschi su uno dei profili piu interessanti dell'Empoli

”Atalanta in chiusura? Posso solo confermare ancora una volta che c'è interesse per Popov, e non solo da parte dei club italiani. Ma la questione rimane aperta. E un processo normale per un giocatore di talento con un grande potenziale. In ogni caso, la decisione verrà presa tenendo conto delle condizioni migliori per la crescita del calciatore. Il tempo ci dirà dove finiràBogdan. Non manca molto.La valutazione di 5 milioni corrisponde al valore di Popov? Non converto mai il calcio in denaro, sebbene, ovviamente, abbia un'idea del suo valore. Popov è un calciatore con un grande potenziale e, cosa molto importante, impara in fretta. Sono queste qualità che fanno sperare che Bogdan possa giocare ai massimi livelli. Il prezzo, poi, sarà determinato dai club e, soprattutto, dal tempo”.