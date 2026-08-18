I tifosi della Fiorentina (non residenti a Firenze) ostaggio della Questura: nessun biglietto a 6 giorni dal match di Roma

Sta diventando sempre più surreale la situazione intorno alla tifoseria della Fiorentina, che continua a ricevere restrizioni sulle trasferte da parte di Prefetture e Questure a giro per l'Italia.

Il provvedimento

L'ultimo provvedimento (che ancora non appare ufficialmente sulla pagina dell'ONMS) riguarda lo stop per i tifosi viola residenti a Firenze e nella sua provincia per la trasferta di lunedì all'Olimpico per Roma-Fiorentina, prima giornata di campionato (LEGGI QUI). Il provvedimento è legato agli scontri in autostrada tra dello scorso gennaio tra la tifoseria viola e quella giallorossa e lo stesso provvedimento dovrebbe avvenire a parti invertite per la gara di ritorno.

La Roma attende

La società Roma, intanto, aspetta in queste ore l'ultimo provvedimento della Questura per poter mettere in vendita i biglietti del settore ospiti, all'altezza dei Distinti Nord, lato Monte Mario, che sono destinati a tutti gli altri tifosi della Fiorentina. A 6 giorni dalla partita ancora tutto tace. La situazione è sempre più surreale. Chi ben comincia… No, non è sicuramente questo il caso.