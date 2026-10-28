Brovarone: “Spesi soldi per calciatori non bravi, Jimenez unico che dà risposte. Vanoli è l’uomo giusto per un progetto a lungo termine?”

A Toscana TV ha parlato l’intermediario di mercato Bernardo Brovarone, che ha toccato vari argomenti attuali di casa Fiorentina, spaziando da alcuni temi della sconfitta con l’Inter a vari singoli della rosa viola.

“Si perdono le partite perché c’è un problema di mentalità, dopo essere andati in vantaggio in una gara così non si può portare in fondo la gara con quell’atteggiamento. L’allenatore ha sicuramente dato un indirizzo ulteriormente passivo alla squadra, come spesso gli accade, le sue mosse sono state incomprensibili. Nel primo tempo la Fiorentina si era difesa discretamente, poi con l’infortunio e l’ingresso di Viery la difesa è franata, accusando in maniera tremenda questo cambio. Mastantuono? Lavora tantissimo per la squadra, con grande generosità, prendendo tante botte”.

‘Con 20 milioni si prendono calciatori forti’

“La società ha speso quasi 200 milioni, e spesso ce lo dimentichiamo… non si può far finta di nulla, nessuno ha speso questi soldi. Non sono arrivati calciatori solo in prestito come accaduto in passato. La Fiorentina ha preso tanti giocatori che non sono bravi: Joao Mario è un giocatore normalissimo. Viery è stato pagato un bel po’ di soldi, Njie pagato quasi 20 milioni… al Torino in due anni ha sempre fatto panchina. Gnonto è Gnonto, un giocatore di normalità imbarazzante. Beto pagato 20 milioni, Pellegrino 25 milioni… ma che sono tutti giocatori indovinati questi? Proprio zero... a queste cifre si comprano giocatori forti. Il Como ha preso Baturina con poco più di 20 milioni. Il problema oggi sono le scelte di Paratici, che mi ha deluso tantissimo e ad oggi è strabocciato assieme ai calciatori”.

‘Paratici ha liquidato Vanoli… per poi riprenderlo’

“Vanoli è l’uomo giusto per andarsela a giocare in ogni campo, cercando di vincere? Uno come lui non farà mai certi cambi, a San Siro, a 10’ dalla fine. Lo scorso anno era comprensibile che l’atteggiamento fosse più pratico. Io ancora non so se possa essere l’uomo che conduce la Fiorentina in 3-4 anni di progetto… Paratici lo aveva liquidato alla fine della scorsa stagione, per poi andarlo a riprendere quest’anno, senza che avesse nemmeno un contratto ancora in essere. Dragusin ha fatto una partita di grande sostanza, mi è piaciuto. Ha dato dei segnali molto interessanti, l’ho visto in crescita. Jimenez? Unico dei nuovi arrivati che stando delle risposte forti sul piano delle prestazioni”.