M. Orlando: "Ieri doveva finire tanto a poco. Gol di Jimenez? Provedel ha qualche colpa"

Massimo Orlando, ex giocatore passato anche dalla Fiorentina, ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Viola a TMW Radio, durante Maracana.

Sulla partita

“Ieri l'Inter doveva vincere tanto a poco, ma ha subito gol al primo tiro della Fiorentina sulla quale, al di là della grande conclusione di Jimenez, Provedel ha qualche colpa. Poi l'Inter ha questa grande forza mentale di non mollare mai e il talento e la qualità per vincere, sono loro la squadra più forte”.