Corriere dello Sport-Stadio: Il derby privato di Jimenez: uno contro 74 mila

La partita tra Inter e Fiorentina è spalmata su diverse pagine del Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 6 e 7
Il titolone sulla partita è: “La legge del più forte”. Sottotitolo: “Jimenez illude la Fiorentina Thuram e Zielinski, ride l’Inter”. Di spalla a pagina 6 c'è il commento: “Inter infinita Viola sfinita”.
Pagina 9
Le dichiarazioni: “Viola su la testa”. Parla Vanoli: “La strada è questa”. Di spalla: “Il derby privato di Jimenez: uno contro 74.000”. In taglio basso infine le parole di De Gea: “Un peccato Perdere così fa male”.
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