Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e di alcuni aspetti in vista della gara di questa sera contro il Monza.

Contro il Monza

“La partita di questa sera nasconde diverse insidie, il Monza è migliore di quello che dice la classifica. Davanti hanno giocatori interessanti, mentre dietro invece balla tanto. Spero che la Fiorentina affronti la gara con sfrontatezza, perché se vinci potresti raccontare un campionato diverso”.

Sul modulo, centrocampo e attacco

“Guardando l'attacco della Fiorentina credo che l'unico assetto possibile sia il 4-2-3-1, ma delle lacune ci sonno perché Ndour è costretto a fare un lavoro che non è il suo e con Oulai avresti bisogno di un centrocampista diverso. Loro due non possono essere i fulcri tattici della squadra. Chi prenderei tra Amrabat e Torreira? Nessuno dei due, ma prenderei uno simile. Kean? Bisogna avere il coraggio di dire che la Fiorentina a venderlo ha fatto un colpaccio. Pellegrino non è al suo livello, spero ci possa presto arrivare”.