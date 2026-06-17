Una suggestione Martinez durata pochissimo. Intanto l'Inter si assicura il vice

Vi ricordate dell'accostamento di Josep Martinez alla Fiorentina? Tuttora il futuro viola in porta è piuttosto imprecisato, in attesa di chiarezza definitiva sul fronte David De Gea. Ma per qualche tempo l'estremo difensore dell'Inter sembrava tra i candidati sul mercato.

Martinez-Fiorentina? Suggestione lontana

Ebbene, col senno di poi Martinez sembra destinato a diventare addirittura il titolare dei nerazzurri. E il vice? A quello l'Inter ci ha pensato poco fa. Ivan Provedel è pronto a lasciare la Lazio e a iniziare la nuova avventura.

L'Inter ha trovato anche il vice

Lo confermano le parole del procuratore, Gianni Rava: “Le parti sono molto vicine. Abbiamo lavorato nella direzione giusta. Speriamo bene, vogliamo chiudere il trasferimento. Ivan tifa Inter da sempre, sarebbe bello chiudere il cerchio qua”.