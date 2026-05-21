E con la Fiorentina c'è un esordiente assoluto in A. E dire che è casalingo è dire poco...

La partita tra Fiorentina e Atalanta che verrà giocata domani con inizio alle ore 20.45, sarà diretta da Mario Perri della sezione di Roma 1.

La prima volta

La partita del Franchi segnerà per lui l'esordio assoluto in Serie A. Viene da due stagioni fatte in Serie B, dove ha diretto trenta gare.

Casalingo è dire poco

Dire che è un arbitro casalingo è un eufemismo. In queste 30 partite, il suo score è di 21 vittorie delle squadre di casa, 4 pareggi e 5 vittorie per le squadre in trasferta. Nove i rigori assegnati finora, di cui otto alle squadre di casa.