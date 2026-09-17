Nuova avventura in Italia per Burdisso? L'ex dirigente viola nel mirino di un top club di Serie A

L'ex dirigente della Fiorentina Nicolás Burdisso potrebbe presto tornare in Italia e farlo dalla porta principale in uno dei club più titolati del nostro calcio.

La grande occasione

Come riportato dal giornalista Cristian Recalcati, l’ex difensore nerazzurro sarebbe infatti tra i profili valutati dall’Inter per affiancare Dario Baccin, nuovo Chief Sport Officer del club dopo l’addio di Piero Ausilio.

La carriera da dirigente

Dopo aver chiuso la carriera da calciatore, Burdisso ha intrapreso rapidamente il percorso dirigenziale: prima al Boca Juniors, poi alla Fiorentina, dove ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico, e infine al Monza, ultima squadra prima di tornare a vivere in Argentina. Adesso per l’ex viola potrebbe aprirsi la possibilità di una nuova avventura a Milano, sponda nerazzurra, tornando in una società che conosce bene e della quale ha vestito la maglia da giocatore.