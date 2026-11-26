La tre giorni di calcio europeo, iniziata per le italiane con 2 vittorie e 2 pareggi in Champions League, prosegue questo pomeriggio con il match di Europa League tra Olympiakos e Milan. Match che conferma l'ottima settimana fin qui delle squadre di Serie A in ambito continentale.

Amorim si gioca il tutto per tutto

I rossoneri in classifica hanno appena 3 punti dopo le prime 4 giornate della League Phase, quindi per centrare quantomeno i playoff non possono permettersi altri passi falsi. Per questo, Amorim fa poco turnover e schiera una squadra molto offensiva. Contemporaneamente, infatti, sono in campo Hutchinson e Moreira come esterni, Cisse tra le linee e Ramos nel ruolo di centravanti oltre a Rabiot nel duo di centrocampo.

Il racconto della partita

L'inizio appare equilibrato, ma i greci con il passare dei minuti prendono sempre più campo. Dopo un'occasione di Gelson Martins sventata da un super Maignan, al 31' la squadra di casa segna sugli sviluppi di un corner: incornata perfetta di Pirola e tocco decisivo di Maignan. Il difensore ex Inter poco dopo è protagonista anche nella sua area, salvando sulla linea di porta un pallone calciato da Cisse. La squadra di Amorim non riesce a reagire fino a fine primo tempo e, dopo l'intervallo arriva un doppio cambio: Musah e Pulisic per Estupinan e Ramos. Chi ha un impatto da urlo sul secondo tempo è l'Olympiakos, in rete ancora al 49' con Jota Silva. Il Milan pare sotto un treno, ma qui viene fuori la grande squadra. Al 56' Hutchinson riapre la gara, dando il via ad una splendida rimonta completata poi dai gol di Cisse e Pulisic. Nel finale i greci provano a trovare il pari, ma il Milan segna addirittura il 2-4 con Moreira. Vittoria che rilancia la formazione di Amorim, anche in ottica qualificazione diretta agli ottavi di finale.