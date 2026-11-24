Il Como batte di misura l'AEK Atene dell'ex viola Jovic e va al terzo posto nella classifica di Champions League. Il Napoli sfiora l'impresa a Manchester
Si sono appena concluse le partite di Champions League di stasera, con due italiane in campo: il Como allenato da Cesc Fabregas e il Napoli guidato da Massimiliano Allegri.
La cronaca delle gare
Il Como vince in riva al lago contro l'AEK Atene. Nel primo tempo i lariani sbagliano un rigore con Da Cunha, ma poi siglano il gol del'1-0 con una bellissima conclusione di Milla al 57', che basta per stendere la squadra dell'ex attaccante della Fiorentina Luka Jovic, il quale si fa vedere ben poco nel corso della partita.
Il Napoli va vicino all'impresa in casa del Manchester City: apre le danze al 55' Hojlund, pareggia poi per i padron di casa Bouaddi al 67'. I partenopei tornano in vantaggio al 77' con Lang, ma vengono raggiunti dal gol di Cherki all'86'.
La classifica di Como e Napoli
Con l'1-0 maturato al Sinigaglia il Como sale momentaneamente a 12 punti, al terzo posto nella classifica di Champions League, mentre il Napoli dopo il 2-2 all'Etihad va a quota 4 in 27° posizione, restando però ancora fuori dalla zona playoff.