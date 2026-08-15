Corriere Fiorentino: Nessuna nube sui piacevoli sogni di mezza estate
Una pagina sulla Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.
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Sulla partita di ieri leggiamo: “Tutto facile per la Fiorentina contro il Benevento”. E ancora: “In Coppa Italia: a segno Gud, Kean, Ranieri e Ndour Ovazione del Franchi per il debutto di Mastantuono”.
Niente nubi
In taglio alto presente un commento intitolato: “Nessuna nube sui sogno di mezza estate”. Commento che inizia così: “Resta ancora tutta da scoprire questa nuova Fiorentina, ma il primo assaggio di stagione contro un Benevento, magari un po’ svagato ma comunque propositivo, regala un Ferragosto con il sorriso e, soprattutto, non mette i bastoni tra le ruote ai piacevoli sogni di mezza estate”.
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