L'incognita entourage che separa Mastantuono dalla Fiorentina. Thorstvedt: voglia di Firenze ribadita al Sassuolo

Mai come in questo momento la Fiorentina è stata vicina a mettere le mani su Franco Mastantuono, talento argentino che tutti descrivono come generazionale ma troppo chiuso al Real Madrid, che farebbe molto volentieri sponda sul club viola. Problemi tra i club dunque non ce ne sono, la questione è legata “solo” al classe 2007: sta a lui decidere dove andare a giocare in prestito.

Incognita entourage

In tal senso, l'incognita è legata all'entourage di Mastantuono che, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, sta vagliando anche altre destinazioni e giocando su più tavoli. La Fiorentina se lo accoglierà, vorrà accogliere un giocatore convinto: le riserve dunque sono ancora da sciogliere ma lo saranno a brevissimo.

Thorstvedt è già convinto

Chi non ha bisogno di essere corteggiato invece è Kristian Thorstvedt, che ha terminato le vacanze post Mondiale ed è atteso in Italia nelle prossime ore. Il norvegese ribadirà al Sassuolo la volontà di andare e il gradimento per la Fiorentina non è un mistero. L'affare era stato lasciato solo in sospeso, proprio in attesa del rientro del centrocampista. La prossima settimana può diventare decisiva anche per lui.