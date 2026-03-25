Beltran si riscopre uomo-mercato: E non c'è solo il Valencia a volerlo in Spagna...

In Spagna l'attaccante di proprietà della Fiorentina, Lucas Beltran, si sta riscoprendo uomo-mercato.

Espanyol pronto a spendere

C'è l'Espanyol che ha messo gli occhi sul ventiquattrenne argentino e sarebbe anche disposto a investire una somma considerevole per prenderlo dal club viola.

Punto di riferimento al Valencia

Ma Beltrán è diventato anche un punto di riferimento al Valencia, dove gioca attualmente in prestito e si è guadagnato un posto da titolare.

Il tecnico Carlos Corberán apprezza la sua capacità di dialogare con i compagni e la sua etica del lavoro, che lo hanno reso un titolare fisso prima dell'infortunio subito lo scorso febbraio.

E Beltran è felice al Mestalla: “Mi piacerebbe restare al Valencia un club con una tifoseria fantastica” ha detto recentemente. Verrà accontentato?