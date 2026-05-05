Lucchesi appeso al Monza, Romani e il sogno del Lecco. Posta in palio ancora alta per alcuni viola

Siamo alle battute finali dei vari campionati in Italia, e le sorti di alcuni calciatori della Fiorentina in prestito nelle serie minori. Il Monza del viola Lorenzo Lucchesi si gioca la promozione in Serie A, e sarà di scena contro l’Empoli in casa per tentare di agganciare e superare il Frosinone. Il classe 2003 di proprietà della Fiorentina sarà riscattato automaticamente dal club lombardo qualora i biancorossi venissero promossi.

Salvezza raggiunta per Martinelli e Harder

Hanno ottenuto la salvezza alla penultima giornata di campionato rispettivamente con Sampdoria e Padova il portiere Tommaso Martinelli e il centrocampista Jonas Harder, mentre può ancora addirittura tentare la via dei playoff il Mantova di Maat Caprini. Non sarà impresa semplice, tuttavia, andare a vincere in casa del Frosinone all’ultima giornata per agganciare il treno promozione per la squadra dell’attaccante gigliato.

Due viola di scena nei playoff di Serie C

Il Lecco di Lorenzo Romani si è guadagnato i sedicesimi di finale dei playoff nel girone C di Serie C, e attende in casa la Giana Erminio. Il classe 2005 della Fiorentina ha avuto un ruolo centrale nell’annata del club lombardo, giocando 29 partite totali delle quali 26 da titolare. L’ottimo rendimento ha permesso al calciatore viola anche di debuttare con l’Italia Under 20. Tempo di playoff anche per il Cosenza di Tommaso Vannucchi. I calabresi affronteranno il Casarano nei sedicesimi di finale. Non fruttuoso, tuttavia, il trasferimento del classe 2007, arrivato in Calabria dal Pontedera a metà stagione: 0 presenze totali.