Il gol di un ex viola non basta al Torino per vincere, il Cagliari regola il Frosinone. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Nelle partite delle 15 di questo sabato di Serie A, valevole per l'11° giornata, il Cagliari ha prevalso di misura il Frosinone per 1-0, mentre il
Cagliari-Frosinone
La partita si sblocca nel corso del primo tempo, più precisamente al 38', quando Adopo rompe l'equilibrio con una splendida conclusione dalla distanza che non lascia scampo al portiere. Nella ripresa i ciociari spingono con grande insistenza alla ricerca del pareggio, collezionando diverse occasioni importanti e colpendo anche una traversa con Cichella. A blindare il successo dei sardi ci pensa però un attento Caprile, autore di interventi decisivi che permettono alla squadra di difendere il vantaggio fino al triplice fischio.
Torino-Lecce
Dopo un primo tempo bloccato e chiuso a reti inviolate, la partita si accende nella ripresa: al 60' è Giovanni Simeone a sbloccare il punteggio portando avanti i padroni di casa, complice anche una deviazione sfortunata. La reazione dei salentini non si fa attendere e, al 73', arriva il gol del definitivo pareggio firmato da N'Dri, subentrato da pochi istanti. Nel finale le due squadre provano a spingere alla ricerca del guizzo vincente, ma il risultato non cambia più.
La nuova classifica
La nuova classifica di Serie A: Lazio 28, Inter 25, Roma 24, Como 23, Milan 21, Frosinone 20, Juventus 17, Cagliari 16, Napoli 14, Bologna 14, Torino 14, Genoa 13, Atalanta 11, Lecce 10, Fiorentina 8, Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 5, Parma 5.