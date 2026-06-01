Fortini c'è! L'esterno della Fiorentina confermato per le due amichevoli della Nazionale: raggiungerà Comuzzo e Ndour
Bella notizia per Niccolò Fortini: l'esterno della Fiorentina sarà aggregato al gruppo squadra della Nazionale Italiana per le sfide amichevoli contro Lussemburgo e Grecia.
Fortini c'è!
Inizialmente chiamato come rinforzo per la fase di allenamento precedente alle due partite, Fortini resterà invece col gruppo fino al termine del raduno. Sale quindi a tre il numero dei convocati viola, dopo le conferme di Comuzzo e Ndour, tutti e tre a caccia dell'esordio con la Nazionale maggiore.
La nuova lista dei convocati
Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Niccolò Fortini (Fiorentina), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).